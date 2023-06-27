اليوم السابع
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الصحة: تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم خلال أيام العيد حرصًا على المواطنين

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 10:21 ص
الصحة: تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم خلال أيام العيد حرصًا على المواطنين الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه بالتزامن مع احتفالات عيد الاضحى تم تكثيف المرور على المنشآت الغذائية والأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول اللحوم والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، 
 
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه جارى المرور  على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلاً عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التي تقدم الوجبات خلال أيام العيد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين. 
 
 

الصحة

اللحوم

عيد الاضحى

المحلات

السوبر ماركت

مصانع اللحوم



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