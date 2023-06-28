اليوم السابع
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الساحات تمتلئ بالمصلين في المنيا وسط حالة من الفرحة

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:01 ص
الساحات تمتلئ بالمصلين في المنيا وسط حالة من الفرحة الساحات تمتلئ بالمصلين فى عيد الأضحى
المنيا-حسن عبد الغفار

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أدى أبناء محافظة المنيا، بمختلف المراكز صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات والمساجد التى تم تخصيصها لأداء الصلاة وسط حالة من الفرحة بين المصلين، حيث اصطحب الأباء الأسرة كاملة من الأطفال والزوجات وتوجهوا فى الصباح الباكر إلى المساجد والساحات لاداء صلاة عيد الأضحى، بمختلف المراكز. 
 
وفى مدينة المنيا شهد مسجد الفولى على كورنيش النيل إقبالا كبيرا المصلين بمختلف الاعمار الذين توجهوا إلى الجلوس على كورنبش النيل عقب الانتهاءمن الصلاة. 
 
وفى نفس السياق كان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، قد أعلن عن خصيص 202 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، بواقع 17 ساحة بمركز العدوة، و بنى مزار 33 ساحة، ومطاى 10 ساحات، وسمالوط 13 ساحة، ومغاغة 17 ساحة، وفى المنيا 47 ساحة، وأبوقرقاص 36 ساحة، وملوى 19، وديرمواس 10 ساحات، مشددا على القيام بتكثيف حملات النظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال جموع المصلين.

من جانبه، أكد الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جاهزية المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.
 
الساحات تمتلئ بالمصلين فى عيد الأضحى (1)
الساحات تمتلئ بالمصلين فى عيد الأضحى (1)

الساحات تمتلئ بالمصلين فى عيد الأضحى (2)
الساحات تمتلئ بالمصلين فى عيد الأضحى (2)
 
 
 

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