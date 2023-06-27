بنى حسن الشروق أهم المناطق الآثرية بالمنيا.. تعرف عليها

المنيا-حسن عبد الغفار

منطقة بنى حسن الشروق، إحدى اهم المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، والتى تحكى تاريخا عظيما لحقبة من الزمن تبعد منطقة بنى حسن الشروق حوالى 3 كم شرق مدينة ابو قرقاص ويمكن الوصول إليها عن طريق البر أو عن طريق نهر النيل، وتستقبل المنطقة سياحة من مختلف الجنسيات ويوجد بالمنطقة العديد من المقابر وقد غطيت جدران المقابر بطبقه من الجص لتسهيل التصوير والرسم لل حياة اليومية للمصرى القديم وازدهار ال حياة الثقافية والاجتماعية والفنية وكذلك الرخاء الاقتصادى للعصور الدولة الوسطى.

من تلك المقابر مقبرة امنمحات وتتناول تلك المقبرة مناظر الزراعة المختلفة وبعض الحرف والصناعات مثل صناعة الجلود والزجاج والسكاكين وصيد الطير والاسماك والرقص

ومقبرة خنوم حتب وهو حاكم لإقليم الوعل ولمدينة خوفو ونرى مناظر الحصاد ونسج الكتان ومناظر للمصارعة والتجديف بينما مقبرة باكت وهو حاكم للمقاطعة فى الأسرة 11 وفيها مناظر لبنات تلعب الكره مع بعض الرقصات الطريفة ومناظر للحلاقين ومناظر للمصارعة والصيد.

مقبرة خيتى وبها مناظر للصيد بكل انواعه بالفخ بالشباك بالحراب ومختلف الفنون والصناعات والالعاب الرياضية مثل الرست والهوكى واليوجا والتدليك والمصارعه والعاب التسلية

كذلك اسطبل عنتر وهو معبد منحوت فى الصخر بناه كل من حتشبسوت وتحتمس الثالث لعبادة الاله باخت ومعروف بكهف ارتميس وجاء تحتمس الثالث ليمحو صور واسم الملكة حتشبسوت ولم يبقى منه غير ثلاثة اعمده وهو على بعد 2كم شرق بنى حسن.

