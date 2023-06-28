الرعاية الصحية بالأقصر تجهز 5 مراكز و3 وحدات طوارئ لاستقبال المرضى 24 ساعة بالعيد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إنه تزامناً مع رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تم تجهيز 8 منشآت صحية منهم 5 مراكز و3 وحدات للعمل على استقبال الحالات الطارئة المتوسطة والبسيطة على مدار 24 ساعة، من أجل تخفيف العبء والتزاحم على طوارئ المستشفيات بالإضافة إلى ضمان سرعة حصول المنتفعين على الخدمة الطارئة مع تقليل فرص انتشار العدوى بأقسام الطوارئ بعد فصل الحالات وتوجيهها.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، أن المراكز والوحدات التي تم تجهيزها لخدمات حالات الطوارئ البسيطة والمتوسطة على مدار 24 هي:- ( مركز طب أسرة منشاة العماري - مركز طب اسرة العوامية - مركز طب اسرة الكرنك - مركز طب أسرة القرنة (الشهيد الدكتور / محمود ناصر) - مركز طب أسرة ارمنت الحيط - وحدة طب أسرة ارمنت الوابورات - وحدة طب أسرة جزيرة أرمنت - وحدة طب اسرة العديسات)، ويمكن للمنتفعين التوجه مباشرة لتلك المنشآت في حالات الطوارئ الغير حرجة على مدار اليوم و أيضاً طوال الفترة النهارية في كافة الوحدات والمراكز الأخرى.