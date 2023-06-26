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الرعاية الصحية: تطوير شامل لمنشآت الهيئة الطبية لتقديم خدمة بجودة عالية للجميع

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:48 م
الرعاية الصحية: تطوير شامل لمنشآت الهيئة الطبية لتقديم خدمة بجودة عالية للجميع هيئة الرعايه الصحيه
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم محافظات القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهدف في الهيئة هو التطوير الدائم بهيئة الرعاية الصحية، موضحا أن هناك تطويرا شاملا وبشكل مستمر لمنشآت الرعاية الصحية لتقديم خدمة بجودة محترمة يرضى عنها الجميع.

وأضاف رئيس إقليم محافظات القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هيئة الرعاية الصحية لديها السبق في إنشاء إدارة عامة لمعرفة مدى رضاء المنتفعين وإدارة لمعرفة إرضاء العاملين.

وأوضح رئيس إقليم محافظات القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تلك الإدارات تنقل صورة واضحة وشاملة على أرض الواقع ووضع حلول لكل التحديات والمشكلات للتسهيل على المريض في الحصول على الخدمة بسرعة ودقة بجودة مرتفعة.


الرعايه الصحيه

مصطفى شعبان

مصر

وزاره الصحه

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