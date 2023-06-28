الالتهاب الرئوي.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية خطيرة يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، لكنها خطيرة بشكل خاص على كبار السن والأطفال الصغار والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد الالتهاب الرئوي السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال حول العالم. في عام 2019 ، أدى الالتهاب الرئوي إلى 14٪ من جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة ولكن 22٪ من جميع وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات.

يصيب الالتهاب الرئوي الأطفال والأسر في جميع أنحاء العالم ، على الرغم من أن جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء تسجلان أعلى معدلات الوفيات.

أسباب الالتهاب الرئوي



وفقا لموقع " webmd " يحدث الالتهاب الرئوي في المقام الأول بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية، والسبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الجرثومي هو Streptococcus pneumoniae ، لكن البكتيريا الأخرى مثل المستدمية النزلية والمكورات العنقودية الذهبية يمكن أن تكون مسئولة أيضًا.

عادة ما يحدث الالتهاب الرئوي الفيروسي بسبب فيروسات الأنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أو فيروسات الأنف، يعد الالتهاب الرئوي الفطري أقل شيوعًا ويصيب عادةً الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

عوامل الخطر



هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي. وتشمل هذه:

العمر (صغار السن وكبار السن هم أكثر عرضة للخطر)

أمراض الرئة المزمنة (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن)

التدخين

ضعف جهاز المناعة

العيش في بيئات مزدحمة

التعرض لبعض المواد الكيميائية أو الملوثات

أعراض الالتهاب الرئوي



يمكن أن تختلف أعراض الالتهاب الرئوي اعتمادًا على السبب وعمر الفرد المصاب والحالة الصحية العامة، تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

السعال، غالبًا مصحوبًا ببلغم أو صديد

ألم أو انزعاج في الصدر ، يتفاقم بسبب التنفس العميق أو السعال .

ضيق في التنفس أو سرعة في التنفس .

التعب والضعف .

حمى وتعرق وقشعريرة .

ازرقاق الشفاه أو الأظافر (يشير إلى نقص الأكسجين) .

الارتباك ، خاصة عند كبار السن

التشخيص والعلاج



في حالة الاشتباه في وجود التهاب رئوي ، سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بإجراء تقييم شامل ، بما في ذلك الفحص البدني ومراجعة التاريخ الطبي والاختبارات التشخيصية، قد تشمل هذه الاختبارات تصوير الصدر بالأشعة السينية ، واختبارات الدم ، وثقافة البلغم ، وأحيانًا تقنيات تصوير أكثر تقدمًا.

يعتمد علاج الالتهاب الرئوي على سبب المريض وشدته وصحته العامة. غالبًا ما يتم علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية ، بينما قد يتطلب الالتهاب الرئوي الفيروسي الأدوية المضادة للفيروسات والرعاية الداعمة.

في الحالات الشديدة أو عند حدوث مضاعفات ، قد يكون الاستشفاء ضروريًا للسوائل الوريدية والعلاج بالأكسجين والمراقبة الدقيقة.

الوقاية من حدوث الالتهاب الرئوي



الوقاية هي مفتاح الحد من حدوث الالتهاب الرئوي، يوصى بشدة باللقاحات ضد مسببات الأمراض البكتيرية والفيروسية الشائعة ، مثل لقاح المكورات الرئوية والأنفلونزا، من الضروري الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة ، بما في ذلك غسل اليدين المتكرر وتجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المصابين بعدوى الجهاز التنفسي.

بالنسبة للأفراد المعرضين لخطر كبير، مثل كبار السن أو المصابين بأمراض مزمنة ، فإن لقاحات المكورات الرئوية والأنفلونزا مهمة بشكل خاص.

الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية خطيرة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها على الفور، يعد فهم الأسباب والتعرف على الأعراض والتماس العناية الطبية أمرًا بالغ الأهمية للإدارة الفعالة، من خلال ممارسة التدابير الوقائية والبقاء على اطلاع ، يمكننا بشكل جماعي تقليل عبء الالتهاب الرئوي وحماية صحة الأفراد في جميع الفئات العمرية.