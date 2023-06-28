اليوم السابع
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الأرصاد تناشد المحتفلين بالعيد عدم التعرض المباشر للشمس

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:21 ص
الأرصاد تناشد المحتفلين بالعيد عدم التعرض المباشر للشمس حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى أن الأجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وناشدت هيئة الأرصاد للمواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهيرة، لافتة إلى وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة. 
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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