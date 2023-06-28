اعرف خطوات الحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية فى جمصة لإقامة مشروعك

الدقهليه شريف الديب

تعد المنطقة الصناعية بجمصة واحدة من المناطق الهامة على خريطة الصناعة فى مصر، نتيجة لموقعها الجغرافى المتميز، حيث تقع على شاطئ ساحل البحر المتوسط، بالقرب من ميناء دمياط، وبالقرب من محافظة دمياط وبروسعيد وكفر الشيخ والبحيرة عبر الطريق الدولى الساحلى، مما أكسبها مميزات كبيرة، ونتيجة لاقبال المستثمرين على المنطقة، شهدت عدد من التوسعات خلال الفترة الأخيرة، واخر تطوير وتوسع يتم الآن هو فى المنطقة الرابعة والتى تبلغ مساحتها 108 أفدنة.

وهناك عدد من الشروط التى تم وضعها، للحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية لتقيم مشروعك عليها.

ويلزم الحصول على قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بجمصة

1_ التقدم بطلب باسم المحافظ، لتخصيص قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بجمصة ويذكر المساحة والنشاط المطلوب، علما بأن المساحة المخططة هى 1000 م2 ومضاعفتها

2_ بعد تقديم الطلب يتم استيفاء المستندات التالية (دراسة جدوى اقتصادية فنية ومالية للمشروع مبدئية /ورسم كروكى موضحا علية القدرات الكهربائية والميكانيكية / المركز المالى للمستثمر بما لا يقل عن 35% من دراسة الجدوى المقدمة)

3_ يسجل الطلب ومرفقاته فى سجل الاستثمار ضمن التسلسل العام للطلبات المقدمة.

4_ بعد استيفاء الملف من خلال ما سبق بيانة يتم إخطار المستثمر لحضور مناقشة المشروع من خلال اللجنة التمهيدية حسب تسلسله.

5_ وفى حالة توصية اللجنة التمهيدية بالموافقة يتم عرض المشروع على مجلس الإدارة للموافقة على التخصيص.

6_ بعد موافقة مجلس إدارة المنطقة الصناعية على التخصيص يتم إخطار المستثمر كتابة على عنوانة للحضور إلى إدارة الإستثمار بالمحافظة لسداد الدفعة المقدمة فى خلال شهر من تاريخ الموافقة على التخصيص وهى عبارة عن (20% من ال{ض والمرافق بالإضافة إلى مبلغ صندوق الخدمات والتنمية المحلية –ثم يتم سداد الباقى من الأرض والمرافق الــ 80% على 4 اقساط سنوية 20% قيمة كل قسط.