صرف دفعة تعويضات لمتضررى توسعات الميناء البحرى بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، صرف دفعة تعويضات لأهالى بنطاق مناطق توسعات ميناء العريش البحرى على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح البيان، انه في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات ، وبتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، تقرر صرف التعويضات للمواطنين بالقطاعات الثاني ( بالميرا - الصحفيين ) والرابع (ضاحية الزهراء – شرق العبور) والخامس ( العبور - الميناء ).

وسبق أعلنت محافظة شمال سيناء صرف دفعات تعويضات لمزارعين اضيرت مزارعهم.

وفي بيان اعلنت المحافظة أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة، بمركز العريش – أرض وضع يد ، عدد المزارعين 7 مزارع، تبدأ باسم / ماهر حمادة ابراهيم الكاشف، وتنتهي باسم / عبد الكريم سالمان منصور .

وبنطاق مركز العريش – أرض انتفاع من الهيئة، عدد المزارعين 6 مزارع تبدأ باسم عبد اللطيف علي محمد ، شراء /علي عبد اللطيف علي، وتنتهي باسم / عايدة سليمان عايش عيد.

واسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويدالذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة، وبيان الكشوف مركز الشيخ زويد (الجورة) ، 6 مزارع، تبدأ باسم / سميرة حسين محمد جمعة

وتنتهي باسم / عرفه سلامة أبنية سلامة، وبمركز الشيخ زويد (الشلاق) 1 مزارع تبدأ باسم / محمد محسن محمد جبر.

واسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد ( قبر عمير - ساحل البحر)، 7 مزارع، تبدأ باسم / حسين سويلم سليمان غانم، وتنتهي باسم / نجاح مصطفي نصر مسلم.