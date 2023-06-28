استمرار حملات النظافة بمدن كفر الشيخ وتجهيز الساحات استعدادًا لصلاة العيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ عامة، ومدينة كفر الشيخ، خاصة أعمال نظافة، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة النظافة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

تفقد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الأعمال الليلية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حملة النظافة ورفع الإشغالات بحي شرق عاصمة المحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق، ومحمد صلاح، مساعد رئيس حي شرق للإزالات والإشغالات، ومحمد عطيه مساعد رئيس حي شرق للنظافة والتجميل، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق للخدمات، ومشاركة أفراد قسم الإشغالات، والنظافة والتجميل بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، التجهيزات الخاصة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العاشر من شهر ذو الحجة 1444 هـ الموافق 28 يونيو 2023 م، ساحة صلاة الخلاء لعيد الأضحى المبارك (مصلى الرجال بشارع الجيش أمام مبنى مجلس مدينة دسوق، حتى قاعة ليلة العمر للرجال، ومصلى للسيدات بالحديقة الخلفية للمجلس والنادى الرياضى)، تحت إشراف رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.







