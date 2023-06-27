وحدة مكافحة ناقلات الأمراض تطهر قرية المزار بشمال سيناء من الحشرات الضارة

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا في بئر العبد بشمال سيناء، أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتور أسامة سالم، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال إبراهيم محمد الجعيص، رئيس الوحدة، إنه تم تغطية قرية المزار بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة مثل البعوض والذباب، ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة.

وأضاف الجعيص، أنه تم تغطية ورش البرك والمستنقعات في القرية لمكافحة الحشرات الضارة، ضمن حملة الترصد الحشري التي تنفذها الوحدة في مختلف قري مركز بئر العبد.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية 100يوم صحة.