مستشفى بئر العبد بشمال سيناء يستقبل 21 طبيبًا من 4 جامعات

وأعلن المستشفى في بيان أن الأطباء القادمين وفقًا لبروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية، وهي الأزهر - القاهرة - المنصورة - الزقازيق، سيقدمون خدماتهم خلال الفترة من 17 يونيو 2023 حتى 23 يونيو 2023. وتضم قائمة الأطباء تخصصات : انف وأذن، جهاز هضمي، مسالك بولية، تخدير، أشعة، تجميل، عظام، جراحة عامة، أمراض باطنة، عيون، جراحة قلب وصدر، جراحة مخ وأعصاب، نساء وتوليد، جراحة أطفال، جراحة أوعية.

وسبق وأعلنت مستشفى بئر العبد بشمال سيناء أنه في إطار التعاون بين الجامعات المصرية وبروتوكولات التعاون مع وزارة الصحة لخدمة أهالي سيناء، تم التعامل مع عدد كبير من حالات الحمل الخطر والعمليات الجراحية بواسطة فريق عمل، والذين يشملون الدكتور ماهر شمس الدين أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة المنصورة والاخصائيين بالمستشفى، والدكتور محمد فطين عبد الوهاب، والدكتور عبده الحسيني خاطر، والدكتور يونس أبو السباع، والأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد بجامعة المنصورة الدكتور كامل سليمان محمد والدكتور محمد أبو عيسي، وأطباء التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض بالمستشفى.

وتم إجراء 5 عمليات جراحية نادرة، بما في ذلك حالة بها أورام ليفية متعددة مع وجود بداية تغيير في الخلايا تغدد رحمي، وتم عمل استئصال رحمي والمبيضين عن طريق التدخل المحدود، وحالة بها أورام ليفية متعددة وتاريخ ارتجاع الأورام مع وجود التصاقات شديدة بالحوض وتعاني من السكر والضغط العالي وأنيميا، وتم عمل استئصال للرحم والمبيضين، وحالة بها نزيف داخلي شديد لحمل خارج الرحم وأنيميا شديدة وانفجار بالأنبوبة، وتم إنقاذ الحالة، وحالة تعاني من تسمم حمل شديد وقصور كلوي وتم التعامل معها وإنقاذها، وحالة أخرى تعاني من قطع في جدار المهبل وعدم التحكم في البراز، وتم عمل إصلاح وتجميل المهبل.