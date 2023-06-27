مفتى الجمهورية يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

كتب لؤى على

توجَّه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

وأكد المفتى - فى بيان له - أننا فى هذه الأيام المباركة، نتشارك جميعًا فرحة العيد ونشهد التلاحم الوطنى وروح المحبة والتآخى التى تميز الشعب المصرى العظيم الذى هو فى رباط إلى يوم الدين.

ودعا المفتى الله عز وجل بأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار فى يوم عرفة، وأن تعم الأعياد والمحبة والخير والاستقرار مصرنا الحبيبة إنه ولى ذلك والقادر عليه.