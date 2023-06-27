مصرع شخص صعقا بالكهرباء وإصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوى

لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة، كما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق بلاط منفلوط في محافظة الوادي الجديد

وتلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شركة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصى، تبين وفاة أحمد علاء فتحي، 20 سنة، صعقا بالتيار الكهربي في مغسلة بحي السبط بمدينة الخارجة، وجرى نقل المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكي، على طريق منفلوط – بلاط في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " بلاط – منفلوط" في منطقة النقب بالطريق، أسفر عن إصابة كل من أحمد محمود محمد سنوسي، 38 سنة، ومقيم بلاط، وشقيقه محمد 43 سنة، وجنى أسامة عبد الفتاح، 15 سنة ومقيمة قرية "تنيدة" بمركز بلاط.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام فيما تحرر محضر بالحادث، وجاري رفع آثار الحادث من الطريق بمعرفة إدارة المرور والوحدة المحلية لمركز بلاط.