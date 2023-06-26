اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 11:25 م
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الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات للتهنئة بعيد الأضحى

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:21 م
الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات للتهنئة بعيد الأضحى الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووفد من الكنيسة.
 
وأكد المحافظ على تقديره لروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين كافة أبناء الشعب المصري، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني، موجهًا عظيم شكره وإعترازه لهذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.
 
 
الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد (1)
الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد (1)

الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد (2)
الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد (2)

الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد (3)
الزملوط يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد (3)

 


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