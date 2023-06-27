محافظ المنوفية يزور مؤسسات تربية البنات والبنين ويوزع عيدية وهدايا العيد.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، زيارة تفقدية لعدد من دور الأيتام لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فضلاً عن الإطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، محمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع المنوفية، المهندس أسامة مدكور، إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

بدأ محافظ المنوفية جولته بزيارة مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بحي غرب شبين الكوم ، والتي تضم 29 فتاة تتراوح أعمارهم من سن 6 سنوات وحتي 21 عاماً ، ووسط فرحة فتيات الدار قام محافظ المنوفية بتوزيع العيدية والهدايا العينية والملابس على الأيتام ، مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، وخلال الزيارة تبادل المحافظ حديثه مع عدد من فتيات الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم وكذا التعرف طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي ، موجهاً بالمساهمة من خلال المشاركة المجتمعية لتوفير مستلزمات الزواج لعدد من فتيات الدار المقبلات على الزواج تيسيراً عليهن ومتمنياً لهن حياة زوجية سعيدة .

كما زار المحافظ ملحق مؤسسة البنين " دار الأنوار المحمدية " التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بحي شرق شبين الكوم ، والتي تضم 12 طفل تتراوح أعمارهم من 12 وحتى 15 عاماً ، وقدم المحافظ العيدية والهدايا وشنط الحماية الشخصية على أبناء الدار ، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم ومهنئهم بالعيد السعيد ، وخلال لقائه بأبنائه الأيتام وفي إستجابةً سريعة لرغبتهم ، وجه المحافظ بتنظيم رحلة ترفيهية لمدينة الأسكندرية لأبناء الدار على نفقة المحافظة لإضفاء البهجة والسرور عليهم، مؤكداً مدى حرصه وإهتمامه بكافة مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع .