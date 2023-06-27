"بيطرى المنوفية": 30 مجزرا يعملون بالمحافظة مجانا حتى الانتهاء من ذبح الأضاحى

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، عن انتهاء الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى غدا وحتى الانتهاء من أيام العيد لذبح الأضاحى بمجازر المحافظة.

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لدينا 30 مجرزا على مستوى محافظة المنوفية، سيتم فتحها مجانا منذ اليوم الأول وحتى اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحى للمواطنين.

وأضاف أنه تم التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، ورؤساء الوحدات المحلية لرفع مخلفات الأضاحى يوميا لعدم إعاقة حركة الذبح، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، لعدم حدوث انسداد فى المياه ومتابعة الأوضاع لحظة بلحظة.

وأشار إلى أنه سيتم تواجد لجنة بكل مجزر من قبل الطب البيطرى لفحص الأضاحى قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامة اللحوم.