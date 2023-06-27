متعة العصارى فى منطقة اللسان برأس البر قبل ساعات من عيد الأضحى.. صور

دمياط - معتز الشربينى

حرص أغلب رواد مصيف رأس البر، من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، على التوافد على منطقة اللسان الشهيرة برأس البر بعد العصارى وخاصة قبل ساعات من حلول عيد الأضحى المبارك.

ويحرص أغلب أبناء دمياط من هواة الصيد بالتواجد ساعة العصاري في منطقة اللسان للاستمتاع بهواية الصيد، كما يحرص أغلب هواة الصيد من المحترفين علي التردد علي منطقة اللسان ساعة العصاري لصيد أجود أنواع الأسماك من البوري، والقاروص واللوت.

وتتميز منطقة اللسان بأنها متطقة التقاء البحر المتوسط بالنهر والتي ورد ذكرها في القرآن الكريم "مرج البحريين يلتقيان "ويوجد في هذه المنطقة الفنار وهو مخصص لهداية مراكب الصيد ليلا، ويحيط بهذه المنطقة العديد من المطاعم والكافتيريات لخدمة رواد المنطقة وخضعت المنطقة للعديد من اعمال التطويروالتجميل خلال الفترات الأخيرة.