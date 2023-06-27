اليوم السابع
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ضبط 9 قضايا إتجار بالمواد المخدرة فى حملة أمنية بدمياط

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 12:50 م
ضبط 9 قضايا إتجار بالمواد المخدرة فى حملة أمنية بدمياط حملات امنية، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات  أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) وأقسام شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر - السرو)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات  (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16 كيلو جرام  - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 9 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة . 


اخبار الحوادث

المخدرات

دمياط

حملات امنيه



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