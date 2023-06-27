كيف يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى الشعور بالتعب؟ نصائح صحية

كتبت إيناس البنا

فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي يدعم العديد من وظائف الجسم، يلعب دورًا مهمًا في العديد من الجوانب الصحية ، مثل صنع الحمض النووي ، وإنتاج خلايا الدم الحمراء (RBCs) ، ويساعد في زيادة التمثيل الغذائي ، ونمو الخلايا العصبية والدماغية.

وفقا لموقع " prevention"، نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب فقر الدم وقد يؤدي إلى تلف لا يمكن إصلاحه في الجهاز العصبي.

تأثير فيتامين ب 12 على صحة الأعصاب

فيتامين ب 12 ، المعروف أيضًا باسم كوبالامين، يعزز صحة الأعصاب. يلعب دورًا مهمًا في تجديد الألياف العصبية وإصلاح تلف الأعصاب، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة ، فإن نقص فيتامين ب 12 معروف سريريًا بأنه مرتبط بالاضطرابات العصبية ، مثل الخرف وضعف الإدراك والاكتئاب.

نقص فيتامين ب 12 قد يتسبب في إزالة الميالين من الأعصاب في الجهاز العصبي المحيطي والمركزي، وقد ارتبط بالاعتلال العصبي المحيطي ، وفقدان الإحساس في الأعصاب الطرفية ، وضعف الأطراف السفلية عند كبار السن."

وجدت دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن نقص فيتامين ب 12 الحاد يمكن أن يؤدي إلى "ضرر عصبي دائم".

الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 إلى عدة أعراض. وتشمل هذه:

ضعف

تعب

فقدان الشهية

فقدان الوزن المفاجئ

وخز وتنميل وحرقان في اليدين والقدمين

صعوبة في المشي

في بعض الحالات قد يعاني الأفراد الذين لديهم مستويات منخفضة من B12 من أعراض نفسية. وتشمل هذه:

أعراض الاكتئاب

التهيج

التغييرات العاطفية

"إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى ضيق في التنفس ، والتهيج ، ومشاكل في الرؤية ، والإسهال ، والخفقان ، والاكتئاب ، ومشاكل صحية معقدة".

كيف يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الحركة؟

قد يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى ضعف العضلات مما يسبب مشاكل متنوعة متعلقة بالمشي مثل تنميل القدمين والوخز وحرقان القدمين مما يسبب صعوبة في المشي، وأضافت: "قد يتسبب أيضًا في عدم ثبات المشي ، أو عدم القدرة على المشي ، أو الرنح ، وهو فقدان القدرة الجسدية".

وحذرت من ضرورة معالجة نقص فيتامين ب 12 على الفور لتجنب تلف الأعصاب الذي لا رجعة فيه.

طرق لتحسين مستويات فيتامين ب 12 في الجسم

إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه ، فمن المستحسن فحص مستويات B12، وإذا لزم الأمر، اعتمادًا على شدة الحالة ، قد يصف خبير الصحة الخاص بك طلقات B12 أو مكملات B12 ومع ذلك ، يمكن تحقيق مستويات فيتامين ب 12 الصحية من خلال نظام غذائي متوازن ومغذي، يمكن أن يشمل ذلك:

اللحمة

الأطعمة المدعمة

سمكة

لبن

منتجات الحليب مثل الزبادي والجبن

تلعب الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا العامة، يعد فيتامين ب 12 أحد العناصر الغذائية الأساسية لجسمنا، وبالتالي فإن تلبية المتطلبات اليومية لهذا الفيتامين المعين أمر في غاية الأهمية.

وفقًا لمكتب المكملات الغذائية التابع للمعهد الوطني للصحة (NIH) ، يبلغ متوسط ​​المدخول اليومي من فيتامين ب 12 من الطعام 5.94 ميكروجرام للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق و 3.78 ميكروغرام للنساء، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-19 ، متوسط ​​المدخول اليومي من فيتامين ب 12 من الطعام يتراوح من 3.76 ميكروجرام إلى 4.55 ميكروجرام.