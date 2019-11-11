دراسة: جراحة فقدان الوزن قد تسبب نقص فيتامين B12 فى الجسم

كتب بيتر إبراهيم

جراحة علاج البدانة يمكن أن تكون مغيّرة للحياة للمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، ولا تقتصر على هذا فقط بل تحسن بطريقة شبه مباشرة لمرض السكري بالإضافة إلى خفض على المدى الطويل في مخاطر صحة القلب.

ومع ذلك، وجد الباحثون من جامعة سينسيناتي الأمريكية، أن الأشخاص الذين يخضعون لجراحة السمنة قد يصابون بنقص التغذية بعد سنوات من العلاج الذي يمكن أن يحمل مخاطر صحية خاصة بهم إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح.

وقال الدكتور "ستافرا زانثاكوس" المدير الطبي لبرنامج إنقاص الوزن بالجراحة للشباب في سينسيناتي: "ستسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الفحص السنوي للتغذية، حيث أن الأشخاص الذين يخضعون لجراحة الوزن يتعرضون لفقدان فيتامين “B12” وفيتامين الحديد".





ما هي مخاطر انخفاض الحديد وانخفاض B12؟



قال الباحثون إن كلا من B12 ونقص الحديد يمكن أن يتسببان في فقر الدم ، ونقص B12 يمكن أن يتسبب أيضًا في خلل وظيفي عصبي كبير، وإذا تم اكتشاف النقص في وقت مبكر ، فيمكن أن تقلل من هذه المخاطر ، وهذا هو السبب في أن اختبار التغذية السنوي المهم للغاية.

ومن المهم أيضًا تناول نظام غذائي متوازن بالإضافة إلى تناول المكملات الغذائية وإشراك أخصائي تغذية قبل وبعد العملية الجراحية.