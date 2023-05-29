ما جلد الفراولة وأبرز أسبابه وعلاجه؟

كتبت نهير عبد النبى

يصف مصطلح "أرجل الفراولة" مظهرًا منقطًا على جلد الساقين وهى النتوءات الصغيرة الحمراء أو السوداء، التي تشبه بذور الفراولة، وهي مسام الجلد وبصيلات الشعر المسدودة بالأوساخ أو البكتيريا أو الزيت وبحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن أرجل الفراولة ليست خطيرة ويمكن منعها غالبًا باستخدام تقنيات الحلاقة المناسبة أو معالجتها في المنزل بمنتجات بسيطة للعناية بالبشرة.

وتعتبر أرجل الفراولة مشكلة تجميلية، وينتج غالبًا عن انسداد المسام أو تقنيات الحلاقة غير الصحيحة أو حالة الجلد الحميدة ومن أسبابها:

انسداد المسام

المسام المسدودة أو بصيلات الشعر هي السبب الرئيسي لأرجل الفراولة يمكن أن تنسد المسام أو البصيلات بالبكتيريا والجلد الميت، ما يحبس الزيت بداخلها عندما يتعرض الزيت للهواء ، يتحول إلى اللون الأسود ويسمى الرؤوس السوداء، وتخلق النقاط السوداء الصغيرة مظهر أرجل الفراولة.

أولئك الذين لديهم شعر كثيف أو مسام أكبر هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأرجل الفراولة من المسام المسدودة كما أن وجود بشرة فاتحة يجعل المسام المسدودة أكثر وضوحًا.

الحلاقة

غالبًا ما تؤدي الحلاقة بشفرة قديمة أو باهتة إلى ظهور نتوءات في الحلاقة ، والتي يمكن أن تظهر على شكل أرجل فراولة، يمكن للحلاقة أيضًا أن تقطع الجزء العلوي

التهاب الجريبات

التهاب الجريبات يحدث عندما تصاب بصيلات الشعر في بشرتك تظهر عادةً على شكل نتوءات حمراء صغيرة ، لكنها يمكن أن تغمق وتكوِّن أرجلًا من الفراولة. يحدث التهاب الجريبات بسبب تلف بصيلات الشعر الذي يسمح للأوساخ والبكتيريا بالدخول يمكن أن يحدث هذا الضرر بسبب الحلاقة أو إزالة الشعر بالشمع أو ارتداء ملابس ضيقة أو فرك الجلد.

يمكن أن يؤدي التمرين أو قضاء الوقت في حوض الاستحمام الساخن إلى الإصابة بالتهاب الجريبات تكون البشرة أكثر عرضة للتلف عندما تكون مبللة أو متعرقة. المناطق المغطاة بملابس التمرين أو ملابس السباحة هي الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجريبات.

كيف تعالج أرجل الفراولة في المنزل

للتخلص من أرجل الفراولة، من المفيد التركيز على السبب الأساسي فيما يلي بعض النصائح حول كيفية منعها.

قم بتبديل ماكينة الحلاقة بشكل أكثر انتظامًا

إذا كانت لديك أرجل من الفراولة ، فإن الخطوة الأولى الرائعة لمعالجة المشكلة هي تبديل ماكينة الحلاقة بشكل متكرر هذا شيء سهل القيام به ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا يمكن أن يساعد استخدام شفرات حلاقة جديدة أيضًا في منع تكرار ظهور أرجل الفراولة في المستقبل.

استخدم كريم الحلاقة المرطب

من الأفضل الحلاقة بمجرد تنعيم شعرك وجلدك أثناء الاستحمام يمكن أن يساعد استخدام كريم حلاقة مرطب في منع تهيج الجلد ابدأ بغسل بشرتك بصابون لطيف أو غسول للجسم بمجرد غسل الأوساخ والبكتيريا ، ضع طبقة من كريم الحلاقة؛ ابحث عن الملصقات التي تقول "للبشرة الحساسة"تجنب أي منتجات تحتوي على أصباغ أو روائح.

قشر بشرتك بانتظام

يمكن أن يؤدي تقشير بشرتك بانتظام إلى إزالة خلايا الجلد الميتة التي قد تسد المسام وبصيلات الشعر استخدمي منشفة أو لوفة ورطبيها بعد ذلك.

رطب بشرتك باستمرار

رطبي بشرتك بانتظام لمنع جفاف الجلد والتهيج ضعي مرطبًا لطيفًا بعد الاستحمام ، خاصةً إذا كنت قد حلقتي للتو سيساعد هذا في حبس الرطوبة.

استخدم مقشرًا كيميائيًا

مقشرات كيميائية قادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة دون فرك ساقيك حتى التقشير الجسدي اللطيف يمكن أن يتلف الجلد، لذلك يمكن أن توفر لك الخيارات الكيميائية الفوائد دون الجوانب السلبية.