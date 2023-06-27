

وأضاف بوتين إن منظمي الانقلاب خانوا الوطن والشعب وأعمالهم كانت ستؤدي لتقسيم المجتمع، منوها إلى أن سفك الدماء بين الأشقاء هو ما كانت كييف تريده حتى تفشل روسيا في مسارها.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن معظم عناصر "فاجنر" هم أيضا وطنيون وحرروا أراضي تابعة للوطن الأم روسيا، موضحا أن مقاتلي "فاجنر" جرى تضليلهم.



وأعرب بوتين عن شكره لمقاتلي وقيادات "فاجنر" على قرار حقن الدماء، مؤكدا أن لديهم اليوم فرصة للتعاقد مع وزارة الدفاع، داعيا مقاتلي "فاجنر" للتعاقد مع وزارة الدفاع أو العودة لبيوتهم أو المغادرة إلى بيلاروس.



وأكد الرئيس الروسي أن وعده لمجموعة "فاجنر" بعدم الملاحقة القضائية سوف ينفذ ويتحقق.