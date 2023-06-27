اليوم السابع
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المجلس الوطني الفلسطيني يدين "تباهي" بن جفير بقتل العشرات من الفلسطينيين

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:18 ص
المجلس الوطني الفلسطيني يدين "تباهي" بن جفير بقتل العشرات من الفلسطينيين المجلس الوطنى الفلسطينى
ا ش ا

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أدان المجلس الوطني الفلسطيني، الاثنين، تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بن جفير، وتباهيه بقتل العشرات من الفلسطينيين وتهديده بقتل أعداد أكبر لإشباع رغبته الدموية، وتحقيق رغبة المستوطنين.
 
وقال المجلس، في بيان صادر عن رئاسته، إن تصريحات بن جفير استخفاف بالمجتمع الدولي وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، واحتقار للمبادئ العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 
وطالب المجلس المجتمع الدولي والدول التي وقعت على هذا الإعلان والميثاق بمواقف حقيقية لمواجهة حكومة الاحتلال قبل فوات الأوان وخروجها عن السيطرة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى دوامة من العنف والقتل ستطال الجميع.
 
كما طالب المجلس بإدراج بن جفير على قوائم مجرمي الحرب الذين يجب ملاحقتهم وتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا عقابهم.

فلسطين

المجلس الوطني الفلسطيني

اليمين المتطرف

بن جفير



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