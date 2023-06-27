المتهمون بسرقة سيارة "أنابيب" يكشفون كواليس بيع حمولتها لتاجر هيروين فى القاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 عاطلين تم القبض عليهم في القاهرة، لاتهامهم بسرقة سيارة محملة باسطوانات الغاز، أنهم قرروا سرقة السيارة بحمواتها، مستغلين ركنها بالشارع.

أضافوا أنهم عقب سرقتهم السيارة باعوا حمولتها من اسطوانات الغاز لتاجر مواد مخدرة في حلوان وأكدوا أنه يعلم أن اسطوانات الغاز المباعة له مسروقة، حيث تحصل عليها بسعر لا يتناسب مع قيمتها الأصلية.

أرشد المتهمون الثلاثة عن السيارة، وتم ضبطها، كما اعترف أحدهم بحيازة سلاح ناري خرطوش، لاستخدامه في الدفاع عن نفسه خلال تنفيذ جرائمهم.

وبضبط المتهم المتورط في شراء اسطوانات الغاز، ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها للاتجار بها، كما ضبط بحوزته عددا من اسطوانات الغاز المسروقة، واعترف بعلمه أنها من متحصلات جريمة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين ،وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد تعرض سيارة محمل عليها (300 إسطوانة بوتاجاز) للسرقة، حال توقفها بدائرة قسم شرطة الزاوية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنوا من القبض عليهم، وبحوزة أحدهم ( فرد خرطوش ، السيارة المستولى عليها دون حمولتها) ، وأقر أحدهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وقيامه ببيع حمولة السيارة المشار إليها إلى عميله " سيئ النية" (مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) أمكن ضبطه وبحوزته ( عدد 244 إسطوانة بوتاجاز – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) ، وبمواجهته اعترف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة والمادة المخدرة للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.