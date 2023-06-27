البرهان: وقف إطلاق النار فى السودان أول أيام عيد الأضحى

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، عن هدنة لوقف إطلاق النار من الجيش السودانى بدءًا من أول أيام عيد الضحى المبارك، متابعًا في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية: "الجيش يتحمل مسئولياته في التصدى للمؤامرة الغادرة".

وأضاف عبد الفتاح البرهان أن المجموعة المتمردة ارتكبت انتهاكات ترقى لجرائم حرب، موضحًا أن ما حدث في مدينة الجنينة حريمة حرب ضد الإنسانية.

ولفت رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن هناك مؤامرة تحاك ضد السودان وعلى الجميع الانتباه لذلك، متابعا: "حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد".

وفى وقت سابق أكدت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الدولية العاملة في المجال الطبي والإنساني، أن العنف المتفشي والاحتياجات الصحية الضخمة مستمران في السودان لاسيما في الخرطوم ودارفور، مشيرة إلى أن انعدام الأمن يعيق الاستجابة الإنسانية.

وحذرت المنظمة من إنه إذا استمر الوضع فسيكون من المستحيل على المنظمة توفير الاستجابة الطبية والإنسانية المناسبة التي يحتاجها السكان بشدة.