اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة شخصين للجنايات بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:00 ص
إحالة شخصين للجنايات بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون حبس- أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة الزيتون، إحالة شخصين لمحكمة الجنايات، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات ماليه مع والده.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم، بتغيب نجلها طالب- مقيم بذات الدائرة، عقب انتهاء اليوم الدراسى.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين- مقيمان بدائرة القسم، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته.
 
باستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

خطف طالب

عقوبة الخطف

أخبار الحوادث

الزيتون



الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى الزيتون

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:23 م

إحالة عاملين للجنايات بتهمة خطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:00 ص

تجديد حبس شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى الزيتون

السبت، 03 يونيو 2023 03:17 م

تجديد حبس شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى الزيتون

الإثنين، 29 مايو 2023 04:25 م

حبس شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع الده

الأحد، 28 مايو 2023 02:46 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة