أماكن تنتظر الدمايطة للاحتفال بعيد الأضحى.. السيرك والملاهى أبرزها

دمياط - هيثم مراد

يستعد أهالى دمياط لاستقبال عيد الأضحى المبارك خلال أيام، يبحث الجميع عن أبرز الاماكن التى يمكن زيارتها للاحتفال بالعيد، وفى التقرير يقدم "اليوم السابع" أبرز الأماكن التى يمكنك زيارتها فى دمياط لقضاء إجازة عيد الأضحى.

مدينة الملاهى برأس البر

تعد واحدة من الأماكن التى تشهد إقبالا كبيرا من قبل الأهالى، ربما كان ذلك بسبب سعر تذكرة الدخول والتى لا تتجاوز ال 5 جنيهات، كما أنها تحتوى على العديد من الالعاب التى تمكنت من جذب الأسرة بشك عام والأطفال بشكل خاص، لتحتل مدينة الملاهى بدمياط المركز الاول بين الاماكن التى يحرص المواطنين على زيارتها خلال إجازة العيد.

السيرك الروسى

امتاز السيرك الروسى بعروضه القوية وفقراته المتنوعة، أبرزها عروض الحيوانات المفترسة الشيقة، وفقرات الساحر والألعاب البهلوانية الخطيرة، مما جعلته يحظى باهتمام أهالى المحافظة، يأتى السيرك القومى ضمن قائمة الاماكن التى يحرص أبناء دمياط على زيارتها خاصة فى عروض العيد، ليكون بذلك صاحب المركز الثانى من حيث الإقبال.



السيرك الروسى العالمي فى دمياط

الحدائق العامة

وهنا تجد حديقة بنت الشاطئ والحديقة المعلقة فى دمياط الجديدة، يتوافد المئات من الأسر لزيارة هذه الأماكن ليس فى إجازة العيد فحسب، ولكن يتزايد الإقبال عليها خلال فترة الإجازة بسبب ما تحتويه من مشاهد احتفالية.



الحدائق العامة

حديقة بنت الشاطئ يمكنك زيارتها ب 2 جنيه فقط، موقعها القريب من مناطق الخدمات واحتوائها على منطقة الالعاب جميعها تؤهلها لتكون مزار لأسر دمياط

بينما يمكنك قضاء اليوم بالكامل داخل الحديقة المعلقة بدمياط الجديدة فقط ب 3 جنيهات، مساحاتها الخضراء وعروض المسرح الصيفى ستكون عامل جذب للأهالى فى عيد الاضحى هذا العام.

الشواطئ

تستعد شواطئ محافظة دمياط لاستقبال ضيوفها خلال العيد، تم تجهيز منطقة الشواطئ المجانية برأس البر لاستقبال المواطنين وكذلك رواد المدينة من المحافظات المجاورة، بينما شهدت شواطئ مدينة دمياط الجديدة تطويرا كبيرا من أجل الدخول فى منافسة شواطئ رأس البر ليكون هناك أكثر من اختيار أمام المواطنين الراغبين فى قضاء إجازة العيد بين شواطئ المحافظة.