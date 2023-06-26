5 أطعمة خارقة تأكلها بشكل خاطئ.. اعرف الطريقة الصحية

كتبت ميرفت رشاد

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام غذائي صحي ، فقد احتلت الأطعمة الخارقة مركز الصدارة بسبب فوائدها الصحية العديدة، هذه القوى الغذائية مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز صحتك، لا يقتصر الأمر على دمج هذه الأطعمة الفائقة في نظامك الغذائي فحسب ، بل يتعلق أيضًا بفهم كيفية تحقيق أقصى استفادة من قيمتها الغذائية، إليك أهم 5 أطعمة صحية تأكلها بشكل خاطئ، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

إليك 5 أطعمة خارقة كنت تأكلها بشكل خاطئ :



1. اللوز

يعتبر اللوز خيارًا شائعًا للوجبات الخفيفة ، لكن هل تعلم أن نقعها يمكن أن يحسن من قابليتها للهضم وامتصاص العناصر الغذائية؟ نقع اللوز في الماء طوال الليل ينشط الإنزيمات التي تساعد على تكسير حمض الفايتك ، وهو مركب يثبط امتصاص العناصر الغذائية، يمكن أن تعزز هذه العملية توافر المعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم.

2. الكينوا



اكتسبت الكينوا شعبية هائلة كبديل للحبوب خالية من الجلوتين ، يحتوي الكينوا بشكل طبيعي على طبقة مريرة تسمى سابونين ، والتي يمكن أن تؤثر على الطعم والهضم، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة ، فإن نقع الكينوا لفترة قصيرة (15 دقيقة) يزيل الصابونين بشكل فعال ويحسن الجودة الحسية الكلية للكينوا المطبوخة، ستضمن هذه الخطوة البسيطة نكهة أكثر اعتدالًا وتجعل تناول الكينوا أكثر متعة.

3. التفاح



وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن قشر التفاح يحتوي على ألياف غذائية ومضادات أكسدة ومركبات مفيدة أخرى تساهم في الصحة العامة.

أكدت الدراسة على أهمية تناول التفاح مع القشرة السليمة لتعظيم الفوائد الصحية. تكمن معظم القيمة الغذائية للتفاح في قشرتها ، لذلك بدلاً من تقشيرها ، اغسل التفاح جيدًا واستمتع بقشرته سليمة.

4. البروكلي



من الأفضل تناول البروكلي على البخار بدلاً من المقلي أو المخبوز أو المسلوق، يساعد التبخير على الاحتفاظ بأكبر قدر من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين سي وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، يمكن أن يؤدي الإفراط في طهي البروكلي إلى فقدان العناصر الغذائية .

أكدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن تبخير البروكلي لمدة قصيرة (5 دقائق) يحتفظ بأعلى مستويات فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى ، بينما أدى الغليان والقلي إلى خسائر كبيرة في هذه المركبات المفيدة.

5. البقوليات



غالبًا ما تحتوي البقوليات المعلبة على ملح مضاف ومواد حافظة، أكدت دراسة نشرت في مجلة Food Science أن البقوليات المعلبة تحتوي على مستويات أعلى من الصوديوم مقارنة بنظيراتها المجففة، اختر البقوليات المجففة بدلاً من ذلك ، والتي تتطلب النقع والطهي ولكنها توفر خيارًا أكثر صحة وطبيعية، نقع البقوليات المجففة طوال الليل يقلل من وقت الطهي ويعزز الهضم