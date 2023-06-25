10 أطعمة خارقة ضِفها لنظامك الغذائي لتقليل الإمساك المتكرر

كتبت ميرفت رشاد

الأطعمة الخارقة هي مجموعة من الأطعمة التي تعتبر مغذية للغاية ومفيدة للصحة بسبب محتواها الغني من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة، من المعروف أن الأطعمة الفائقة توفر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية مثل الحد من الأمراض المزمنة، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وزيادة التمثيل الغذائي، وتعزيز الصحة العامة، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".





الأمعاء هي موطن لتريليونات من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والفطريات التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة، ميكروبيوم الأمعاء ضروري للحفاظ على وظيفة الجهاز الهضمي، وامتصاص العناصر الغذائية، ووظيفة المناعة، وحتى الصحة العقلية، أظهرت الأبحاث أن ما نأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة ميكروبيوم الأمعاء، الإمساك مشكلة شائعة جدًا في الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب عدم الراحة والألم، والتي قد يكون من الصعب التعامل معها.

يمكن أن تؤدي إضافة الأطعمة الخارقة الصحيحة إلى نظامك الغذائي اليومي إلى تقليل الإمساك المتكرر بشكل كبير وتعزيز حركات الأمعاء بشكل أفضل ، وإليك الأطعمة الخارقة التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانزعاج المرتبط بالإمساك.

10 أغذية خارقة لإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي للوقاية من الإمساك 1. بذور الشيا بذور الشيا غنية بالألياف ، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء بشكل أفضل،كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمعادن التي يمكن أن تسهم في الصحة العامة للجسم. بذور الشيا غنية بالألياف ، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتعزيز حركات الأمعاء بشكل أفضل،كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمعادن التي يمكن أن تسهم في الصحة العامة للجسم.

2. بذور الكتان بذور الكتان غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية ويمكن أن تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي منتظمًا وصحيًا.

3. البرقوق يعد البرقوق مصدرًا ممتازًا للألياف ويحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تعزز العبور المعوي بشكل أفضل وتخفيف الإمساك.

4. كيوي الكيوي فاكهة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية وغنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الكيوي في تعزيز حركات الأمعاء وتخفيف الإمساك.

5. التوت التوت مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، يمكنهم تحسين الهضم وتخفيف الإمساك عن طريق الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وانتظامه.

6. التفاح التفاح مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في التفاح في تعزيز حركات الأمعاء بشكل أفضل وتخفيف الإمساك.

7. البروكلي البروكلي غذاء خارق غني بالألياف والفيتامينات والمعادن. يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وتخفيف الإمساك وتقليل الانتفاخ.

8. العدس العدس غني بالألياف والنشا المقاوم للجهاز الهضمي ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ، ومنع الإمساك، وتحسين صحة الأمعاء.

9. السبانخ السبانخ نبات كثيف المغذيات وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في السبانخ في تعزيز حركات الأمعاء بشكل أفضل وتخفيف الإمساك.