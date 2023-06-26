وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة حلول عيد الأضحى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استقبل أشرف عطية محافظ أسوان ، بمكتبه، اليوم، الاثنين، نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان ونواحيها ، وأيضاً نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو ، ووفد قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر محافظ أسوان، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفته الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها بإعتبار أن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم الوحدة الوطنية والتراحم فيما بينهم ، مقدماً التهنئة بمناسبة عيد الجلوس الأول لكل من الأنبا بيشوى ، والأنبا أرسانيوس حيث شهد على مدار العام المزيد من توطيد العلاقات الأخوية بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية ليعكس روح الإخاء والتعاون والمساواه التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى أسوان.

ومن جانبه قدما نيافة الأنبا بيشوى والأنبا أرسانيوس خالص التهانى للواء أشرف عطية بمناسبة عيد الأضحى ، مشيرين إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً فى الأعياد الدينية والوطنية ، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء فى وطن واحد ويجمعنا مصير ومستقبل واحد.