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جوارديولا يستهل جولته السياحية فى أسوان بزيارة منطقة "الكاب" الأثرية

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:47 م
جوارديولا يستهل جولته السياحية فى أسوان بزيارة منطقة "الكاب" الأثرية بيب جوارديولا وأسرته
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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وصل المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، إلى محافظة أسوان، اليوم الإثنين، برفقة أفراد أسرته الأربعة، قادما من الأقصر عبر رحلة نيلية بمركب "دهبية"، فى جولة للمعالم السياحية والأثرية بمصر.

واستهل "جوارديولا" رحلته السياحية فى أسوان بزيارة منطقة الكاب الأثرية، برفقة أسرته، بعد أن نزل إليها من المركب النيلى، وبعد الاستماع إلى شرح وافى عن المنطقة الأثرية، غادر منطقة الكاب ليستكمل رحلته السياحية إلى معبد إدفو.

ويشمل برنامج مدرب مانشستر سيتى، فى أسوان، زيارة المعالم الأثرية والسياحية منها منطقة الكاب ومعبد حورس بإدفو ومعبد كوم أمبو ومنطقة جبل السلسلة، ومعبد إدفو والقرى النوبية.

 

 

 


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