وزيرة التضامن تعلن انضمام 800 متطوع جديد من طلاب جامعة حلوان لصندوق مكافحة الإدمان

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حرص الوزارة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية، لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأن من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان



انضمام 800 متطوع جدد من طلاب جامعة حلوان لصندوق مكافحة الإدمان

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بالصندوق و800 طالبة وطالبة من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بحضور الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى و الدكتور حسام رفاعى والدكتور وليد السروجى نائبا رئيس جامعة حلوان والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم يوم 26 يونيه من كل عام .



انضمام 800 متطوع جدد من طلاب جامعة حلوان لصندوق مكافحة الإدمان

وأعربت الوزيرة عن سعادتها بانضمام 800 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية جامعة حلوان الى رابطة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى البالغ عددها 32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية ليصل إجمالي عدد المتطوعين الى 32800 متطوع حتى الآن للمشاركة في تنفيذ أنشطة الصندوق التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة .



انضمام 800 متطوع جدد من طلاب جامعة حلوان لصندوق مكافحة الإدمان

وعلى صعيد البرامج الوقائية شارك المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة للتوعية بأضرار الإدمان ،فعلى مدار عام تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في ما يقرب من 6 الاف مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ 55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية ،أيضا تنفيذ عدد 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعي وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان ، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية ، أيضا تنفيذ مبادرة " قرية بلا إدمان " في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوعية الآسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان " 16023” كما تم تنفيذ أكثر من 170 ألف زيارة منزلية للتوعية بخطورة تعاطى المخدرات للأسر بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " مثل الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد و المناطق المجاورة ، أيضا يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية على الشواطئ بالمحافظات الساحلية لتوعية المصطافين وأسرهم طوال فترة الصيف كما تم تنفيذ مبادرة " توصل بالسلامة " لتوعية السائقين بأضرار الإدمان ، ومبادرة " القرار قرارك " لتوعية العاملين فى الجهاز الإداري للدولة بأضرار تعاطى المخدرات مع اتاحة كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة لاى موظف يتقدم للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من الأنشطة الرياضية لطلاب الجامعات هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازي مع تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة، حيث يتواجد مقرات للصندوق "بيوت التطوع "داخل العديد من الجامعات المصرية، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى البعض المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023 "للصندوق مجانا وفى سرية تامة.

وفى نهاية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات ،أعلن ما يقرب من 800 طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان عن رغبتهم في الانضمام لرابطة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان البالغ عددها 32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية ليصل إجمالي عدد المتطوعين الى 32800 متطوع حتى الآن للمشاركة في تنفيذ أنشطة الصندوق التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة