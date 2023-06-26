اليوم السابع
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هندوراس تفرض حظر التجول لمدة 15 يوماً بسبب أعمال عنف

الإثنين، 26 يونيو 2023 06:00 ص
هندوراس تفرض حظر التجول لمدة 15 يوماً بسبب أعمال عنف أعمال عنف بهندوراس
وكالات

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أعلنت حكومة هندوراس، الأحد، فرض حظر تجول في مدينتين شمالي البلاد، بعد مصرع 22 شخصاً بالرصاص، خلال ليل السبت، في هجمات متفرقة وسط تصاعد لأعمال العنف في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى.

 

وأعلنت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، على تويتر،فرض حظر تجول فوري لمدة 15 يوماً في تشولوما بين التاسعة مساء والرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، كما أعلنت أيضاً حظر التجول في مدينة سان بيدرو سولا اعتباراً من الرابع من يوليو.

 

وأضافت أن "الأجهزة المعنية شرعت في عمليات عدة، ومنها مداهمات واعتقالات وإقامة نقاط تفتيش"، مشيرةً إلى أن "الحكومة تعرض مكافأة نقدية تفوق 32 ألف دولار لمن يساعد في التعرف على مرتكبي أعمال العنف في تشولوما".

 

وقال المسؤول في المكتب الصحفي للشرطة، إدجاردو باراهونا، إن مسلحين فتحوا النار، مساء السبت، على قاعة للبلياردو في حي بمدينة تشولوما الصناعية شمالي البلاد، مما أودى بحياة 11شخصاً وإصابة ثلاثة.

 

بدوره، ذكر مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، أن 11 آخرين على الأقل لقوا حتفهم، السبت، في هجمات متفرقة بمنطقة فالي دي سولا الشمالية.

 


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