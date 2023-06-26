مدير الحديقة النباتية بأسوان: 800 نوع نادر جاهزة لاستقبال الزوار فى عيد الأضحى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية النادرة فى أسوان، أن الحديقة النباتية هى أحد المزارات السياحية الهامة فى مدينة أسوان، وفى المواسم تستعد لاستقبال زوارها وضيوفها من كافة الأنحاء لقضاء موسم الأعياد والمناسبات فى الحديقة.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة الحديقة تحرص على توفير كافة الأجواء المناسبة والملائمة للزوار حتى يستمتعون بقضاء يوم مميز داخل هذا المزار السياحى الذى يضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

وأشار إلى تكثيف العمل خاصة قبل مواسم الأعياد والمناسبات العامة، لتلافى كافة العقبات والملاحظات، ويجرى العمل على النظافة العامة داخل الحديقة وتهذيب الأشجار وتقليمها ودهان البلدورات وتجهيز المشايات والمقاعد والبرجولات المخصصة للراحة والجلوس، بالإضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه.

وأوضح الدكتور عمرو محمود، أن عيد الأضحى المبارك، من المناسبات التى تجذب أعداد كبيرة إلى الحديقة، مضيفاً أن الحديقة النباتية تعتبر 3 مزارات فى مزار واحد وهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة ورحلة ترفيهية بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، ومشاهدة نباتات نادرة وجميلة التى تمتد تاريخها لأكثر من 120 سنة.