مدير أسوان الأزهرية يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى

أسوان- صلاح المسن

استقبل الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، للعلوم الدينية والعربية، بديوان عام المنطقة، وفد الكنيسة الكاثوليكية، برئاسة القمص أنطونيوس ذكري، كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والأب أمجد عزت، والوفد الكنسى المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبر الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة الأزهرية بأسوان، عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة والتى تعكس عمق العلاقات الطيبة وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء الوطن الواحد.