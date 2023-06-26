محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المهرجان المصرى الإماراتي الثانى لسباقات الهجن

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم الإثنين، آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية بمنطقة الهجن والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وحرص المحافظ خلال الجولة علي تهنئة العاملين بالمشروع بعيد الأضحى المبارك .

يشار الي أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب .

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

لافتا أن الزيارة في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.