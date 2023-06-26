صورة اليوم.. إقبال كبير على معابد الكرنك فى موسم سياحي مميز بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر ، حالة من الإقبال السياحى الكبيرة على زيارة المعبد فى موسم سياحي مميز تشهده المحافظة وزيارات اليوم الواحد، والتى تساهم فى رفع معدل الإشغالات والزيارات السياحية بالمعابد، حيث تصل زيارات اليوم الواحد آلاف السياح من حول العالم.

ومن جانبه يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه تشهد منطقة معابد الكرنك المعبد الأقدم والأكبر في مصر والعالم أجمع، حالة من الإقبال السياحى المميزة نتيجة التوافد للضيوف من حول العالم وكذلك رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والتى تصل فجراً وتزور المعابد فى فترة النهار وحتى الظهيرة وفي المساء تعود من جديد للغردقة لاستكمال رحلتها هناك.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، إنه يستمتع السياح بسحر الحضارة داخل معابد الكرنك، حيث تعتبر صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك أو بهو الأعمدة العظيم تعتبر أكبر بهو فى العالم وفى تاريخ البشرية بأكملها، وذلك نظراً لمساحته الكبيرة فى قلب معابد الكرنك أكبر دور عبادة فى التاريخ، حيث أنه بعد الملك أمنحتب الثالث وإقامته للممرين الرئيسيين وبهما 12 عمودا، أكمل الملك سيتي الأول باقى الأعمدة والبالغ عددها 122 عمودا فى 14 صفا وفي كل جانب 7 صفوف، وذلك بإجمالى 134 عمودا فى صالة الأعمدة، وجاءت أعمدة الملك سيتي الأول أقل طولاً من أعمدة الملك أمنحتب الثالث، حيث أن العمود جاء بطول 15 مترا فى عهد سيتي الأول، وجميعها تتخذ شكر براعم البردي وفي البهو سقف على مستويين، وتم عمل شبابيك من الحجر تسمح بتسريب الضوء لتنير البهو بالكامل، وعقب ذلك جاء الملك رمسيس الثانى وقام بنقش اسمه على كافة الأعمدة داخل البهو، وذلك بحسب المؤرخين والآثاريين على مر العصور.