تعرف على استعدادات الأجهزة التنفيذية بالأقصر قبل دخول عيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

كشف اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر ، عن رفع الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للأجهزة التنفيذية، بمتابعة استعدادات المراكز والمدن لإستقبال العيد.

وفي هذا الصدد وجه رئيس مدينة الأقصر بضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات، خاصة بآليات العمل أثناء فترة إجازة عيد الأضحى يجب إتباعها وهي كالأتي:-

أولاً : شدد على رؤساء المناطق بالمرور والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لتفادي وقوع أي مخالفات في هذه الفترة، والإبلاغ بأي مخالفة وإزالتها في المهد على الفور بكل حزم وبمنتهى الشدة طبقًا للقانون إضافة إلى التحفظ على معدات البناء وتحرير محاضر للمخالفين لافتاً إلى أنه قال ليس في قاموسه معنى عمل محضر لإصدار قرار وانتظار الإزالة ولكن شدد على تنفيذ الإزالة فى المهد اولاً ثم عمل المحضر اللازم.

ثانياً: وقف الإجازات خلال فترة أيام العيد.

ثالثاً: شدد على متابعة أعمال النظافة العامة والمرور الدوري من قبل رؤساء المناطق خاصةً بالفترة المسائية لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

رابعاً: التنسيق بين رؤساء المناطق ومسؤولي إدارة البيئة لتحرير محاضر مخالفات بيئية لأصحاب العقارات والمنازل والمحال العامة الذين يقومون بإلقاء القمامة والمخلفات بنهر الطريق في غير الأماكن المخصصة بكل منطقة.

خامساً: شدد التعامل بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المدينة.