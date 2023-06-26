اليوم السابع
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ضمن فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو..

تطوير العشوائيات.. محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى.. صور

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:49 م
تطوير العشوائيات.. محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى.. صور محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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حضر أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، فعاليات القرعة العلنية لتسليم الدفعة الأولى لتسكين الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى ضمن تطوير العشوئيات، بإجمالى 21 وحدة سكنية، فى إطار فعاليات احتفال محافظة أسوان بذكرى ثورة 30 يونيو.

شهد الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وكذا القيادات التنفيذية، والمستفيدين من أهالى منطقة الصحابى.

وفى كلمته، قال محافظ أسوان: "نجنى اليوم ثمار الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تتجسد فى توفير حياة كريمة للمواطنين ، وهذا النموذج هو الذى نشهده اليوم بتسليم الوحدات السكنية بمشروع الصحابى ، والتى جاءت بعد جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق ، والتابع لرئاسة مجلس الوزراء ، وسط متابعة من معالى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة".

وتابع "عطية"، أن مشروع الصحابى يضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب  لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها ، وتم إجراء القرعة عقب القيام بإجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على هذه الوحدات السكنية بالعمارات التى تم إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأشار إلى حرص المحافظة لتقديم تسهيلات كبيرة لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل ، والتى من بينها إمكانية حصول المواطن على عدد 2 وحدة سكنية، وكذا رفع قيمة التعويضات المالية لتصل لثلاث أضعاف ما كانت عليه فى السابق، وأيضاً دفع الأقساط بنظام طويل الآجل تخفيفاً عن الأعباء المعيشية للمواطنين ليساهم كل ذلك فى إحداث نقلة حضارية لمنطقة الصحابى، وليتم تحويلها لتكون على غرار "حى الإسمرات" بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضاً محاور مرورية جديدة، فضلاً عن المنشآت الخدمية المتعددة.

ومن جانبهم، قدم عبادى محمد، من أهالى منطقة الصحابى، شكره وتقديره لمحافظ أسوان ، وأجهزته المعاونة لما لمسوه من جدية فى تحقيق حلم طال انتظاره لهم من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة ، وإنهاء كافة الإجراءات فى سهولة ويسر، لافتاً إلى أن مشروع تطوير منطقة الصحابى سيساهم فى تحقيق العديد من الأهداف والعوائد الإيجابية من أهمها الارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير الخدمات اللوجستية المتنوعة، وأيضاً الاجتماعية والثقافية والرياضية والطبية والصحية بالجودة العالية، علاوة على رفع كفاءة شبكات المرافق الموجودة لخدمة المنطقة بالكامل فى المراحل التالية .

محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (1)
محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (1)

 

محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (2)
محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (2)

 

محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (3)
محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (3)

 

محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (4)
محافظ أسوان يشهد قرعة تسليم وحدات منطقة الصحابى (4)

 

 


تطوير العشوائيات

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ثورة 30 يونيو

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