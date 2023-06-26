اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

برنامج ضيوف خادم الحرمين يفوج 4951 حاجًا لقضاء يوم التروية

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:34 م
برنامج ضيوف خادم الحرمين يفوج 4951 حاجًا لقضاء يوم التروية يوم التروية- أرشيفية
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استعداداتها، لتفويج ضيوف البرنامج لهذا العام 1444هـ، والبالغ عددهم 4951 حاجًا وحاجة من أكثر من 90 دولة، إلى المشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى.
 
وتعمل اللجان الميدانية على مدار الساعة لتحقيق مستهدفات البرنامج وتوفير الخدمات لضيوف البرنامج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لبلادهم بما يواكب حجم عمل البرنامج والدعم الذي يحظى به من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي عهده.
 
وأوضح م وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس بمكة المكرمة، أن الموافقة السامية هذا العام صدرت باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة حول العالم، إضافة إلى 1000 حاجة وحاجة من أسر الشهداء والجرحى والمصابين من دولة فلسطين، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين في عاصفة الحزم، وألف حاج وحاجة من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم، فضلًا عن أوامر أخرى باستضافة 280 حاجًا من سوريا، و130 آخرين من المنظمة العربية (الألسكو)، و150 حاجًا من علماء اليمن، وأوامر أخرى ليصل إجمالي ضيوف البرنامج هذا العام 4951 حاجًا وحاجة.
 
ورفع ضيوف البرنامج الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده على هذه اللفتة الكريمة والاستضافة القيمة، مثمنين خدمة المملكة للحرمين الشريفين وعنايتها بضيوف الرحمن من أصقاع العالم.

الحج

حج 2023

شرح مناسك الحج بطريقة مبسطة

مناسك الحج بالترتيب

أخبار الحج

تكاليف الحج

مناسك الحج

وقفة عرفات

متى وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى

عيد الأضحى

موعد وقفة عرفات

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي

متى يبدأ الحج ومتى ينتهي 2023

حكم الحج من القرآن

شروط الحج للمرأة

سعر الحج من مصر للسعوديه

أسعار الحج من مصر 2023

اليوم السابع بلس

حج

حج القرعة

موسم الحج

الحجاج

اخبار الحج

ضيوف الرحمن

مكة المدينة المنورة

المسجد النبوى

زمزم

ماء زمزم

فوائد ماء زمزم

الكعبة المشرفة

ملابس الإحرام

ملابس الاحرام

محظورات الحج

جبل عرفات

الصفا والمروة

تفويج الحجاج

رمى الجمرات

منى

يوم التروية

جمرة العقبة

المزدلفة

ذبح الهدى

طواف الوداع

السعي

الطواف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة