اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 12:11 م
أكرم القصاص
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الهند: مصرع وإصابة 19 شخصا فى حادث تصادم حافلتين بولاية "أوديشا"

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:08 م
الهند: مصرع وإصابة 19 شخصا فى حادث تصادم حافلتين بولاية "أوديشا" حادث تصادم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الإثنين، مصرع 12 شخصا وإصابة سبعة آخرين في حادث تصادم حافلتين في حي "جانجام" بولاية "أوديشا".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المسئول البارز بالشرطة في "بيرهامبور" سارافانا فيفيك إم قوله إن الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية بالقرب من منطقة "ديجابهاندي" على طريق "بيرهامبور-تاباباني" حيث اصطدمت الحافلة التي كانت تقل ضيوف حفل زفاف بحافلة ركاب أخرى ما تسبب في وقوع ضحايا.

وهرع أفراد الشرطة إلى موقع الحادث فور الإبلاغ عنه بينما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن الهند لديها بعضا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا .. وتعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.


الهند

اوديشا

حى جانجام

بيرهامبور



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