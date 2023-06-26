الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون

وقال بيسكوف اليوم الاثنين إن "بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون، ويشارك في الاجتماع المدعي العام كراسنوف ووزير الداخلية كولوكولتسيف ووزير الدفاع سيرجي شويغو ومدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف ورئيس الحرس الوطني زولوتوف ومدير جهاز الأمن الفيدرالي كوتشنيف ورئيس لجنة التحقيق باستريكين ورئيس إدارة الكرملين فاينو".