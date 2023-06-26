محافظ الوادي الجديد يدشن حملة "100 يوم صحة" للكشف على المواطنين بالمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

دشن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الإثنين، حملة "100 يوم صحة" والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ.

و المحافظ اصطفاف السيارات المجهزة الخاصة بالعيادات المتنقلة و القوافل العلاجية والتي يتم من خلالها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، و خدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال.

ووجه المحافظ بوضع خطة عمل لتغطية الحملة لكافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق النائية وتكثيف التوعية بالحملة للوصول لأكبر عدد من المواطنين.