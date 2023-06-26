الدفاع الروسية: طائرتان اعترضتا مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- أنه "في سياق العمل بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي بتفقد أحد مراكز القيادة الأمامي لتجمع قوات الغرب".

وأشار البيان إلى أن "الوزير استمع إلى تقرير من قائد تجمع الغرب، يفجيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في المناطق التكتيكية الرئيسية".

وأضاف البيان: "لقد أبلغ قائد التجمع عن التشكيل والتنسيق القتالي المستمر لأفواج الاحتياط المشكلة حديثا لتجمع قوات الغرب"، لافتا إلى أن "الوزير كلف قائد وقادة تجمع قوات (الغرب) بمواصلة الاستطلاع النشط من أجل الكشف عن خطط العدو مسبقا وإحباطها على الخطوط البعيدة عن خط التماس".

وأوضح البيان أن "شويجو أولى اهتماما خاصا لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة وتهيئة الظروف الملائمة للنشر الآمن للأفراد".