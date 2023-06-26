اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حرائق فى 4 شقق سكنية بالجيزة

الإثنين، 26 يونيو 2023 03:05 م
الحماية المدنية تسيطر على حرائق فى 4 شقق سكنية بالجيزة حريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 4 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية، بمناطق "الوراق _ المنيب _ مدينة 6 أكتوبر _ فيصل"، دون وقوع إصابات.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بأماكن متفرقة فى المحافظة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى الأماكن المبلغ عنها، وتمت السيطرة على حرائق 4 شقق سكنية فى مناطق الوراق والمنيب ومدينة 6 أكتوبر وفيصل، وتمت عملية الإخماد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

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