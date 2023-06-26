الحماية المدنية تسيطر على حرائق فى 4 شقق سكنية بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 4 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية، بمناطق "الوراق _ المنيب _ مدينة 6 أكتوبر _ فيصل"، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 5 بلاغات منفصلة بأماكن متفرقة فى المحافظة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى الأماكن المبلغ عنها، وتمت السيطرة على حرائق 4 شقق سكنية فى مناطق الوراق والمنيب ومدينة 6 أكتوبر وفيصل، وتمت عملية الإخماد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.