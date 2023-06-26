الحبس سنة لعاطل باع سيارة برخصة مزورة فى الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 41681 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط وحدة مرور العجمي ، تفيد بقيام المتهم بالتزوير في رخصة سيارة .

كشفت تحريات ضباط مباحث مرور الإسكندرية، أنه عقب المدعو"ع.ع.ع" لإنهاء إجراءات تغيير قيد سيارة من مرور العجمي الي مرور كفر الشيخ وبتقديمة ملكية السيارة انف البيان تبين أن ضمنها رخصة تسير تحمل إسم المتهم " م.أ.ال" خاصة بذات السيارة وتوكيل بيع منسوب صدوره لمكتب توثيق المنتزة، والاستعلام الأمني عن المركبة سالفة الذكر تبين أنها غير مدرجة علي قاعدة بيانات المرور، وبمواجهة صاحب السيارة أقر أنه قام بشراء السيارة من المتهم وهو ليس علي علم بكون الرخصة مزورة وبإجراء التحريات، تبين حسن نية المشترى، وعدم علمه أنها رخصه مزورة ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، تبين قيام المتهم بالاشتراك مع اخر مجهول في تزوير رخصة تسير سيارة محل الواقعة ، عن طريق توكيل بمكتب توثيق المنتزة ممهرة بختم شعار الجمهورية مقلد منسوب لذات الجهة ، وتبين من الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة ، أن التوكيل المزور، تم استخدامه في استخراج رخصه تسيير السيارة، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم .