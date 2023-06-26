الإعدام لسائق قتل زميله بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى، والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، والمستشار مصطفى الحميلى، وسكرتير المحكمة ، محمود مصطفي ، بالإعدام شنقا للمتهم " ت.ج.ال"، وبالسجن المؤبد غيابيا للمتهم " ج.ت.ج"، والزامتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة الادوات المضبوطه ،لاتهامهم بقتل المجنى عليه " ح.م.ز".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 25907 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محربك يفيد بمشاجرة بشوراع القسم مما أدى إلى وفاته المجنى عليه متأثرا بإصابته.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محربك ، أنه على إثر خلاف سابق بين المتهم " ت.ج.ال" سائق ونجله المتهم " ج.ت.ال" عاطل وبين المجنى عليه " ح.م.ز" سائق، وحاول الأهالى فضها إلا أنها تطورت وعلى أثرها قام المتهم بحيازة سلاح أبيض مطوة وتوجه نحو المجنى عليه وطعنه بالرقبة والصدر من الجهة اليمنى، مما أودت بحياته بسبب أولويه تحميل الركاب بمحل الواقعة، وحال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة، للشد من اذره وتمكينه من إتمام جريمته ، قاصدين من ذلك إزهاق روحه وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمتوفى هى إصابات عبارة عن طعن نافذ حيوى بالجانب الأيمن وجرح طعنى نافذ حيوي مقدمة الصدر وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بالعنق والرئة ونزيف دموى غزير بالتجويف الصدرى وصدمة نزفية غير مرتجعة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بالحكم بإعدام المتهم والمؤبد للمتهم الثاني غيابيا .