اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 05:47 م
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التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:43 م
التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا فى حادث انقلاب سيارة بسوهاج جثة- أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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صرحت جهة التحقيق المختصة بسوهاج، بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بترعة بنى وشاح دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج ، وذلك على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين، الأمر الذى إدى إلى إنقلاب السيارتين بالترعة، تم إنشال اللجثة والسيارتين وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية بنى وشاح دائرة الوحدة المحلية دائرة مركز ومدينة المراغة بين سيارتين مما نتج عنه سقوط السيارتين بالترعة ووجود متوفى تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم إنتشال الجثة والسيارتين.

وبالفحص والمعاينة تبين من خلال الإنتقال الفعلى لمكان الحادث بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين بناحية قرية بنى وشاح ناحية كوبرى القرى الأمر الذى أدى إلى سقوط السيارتين بالترعة نتج عن الحادث وفاة عبدالرحمن . أ . ع 4 سنة .

تم الدفع بالمعدات اللازمة وإنتشال الجثة والسيارتين تم نقل الجثة إللى مستشفى أواد إسماعيل بالمراغة وتم توقيع اكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وبالعرض على جهة التحقيق المختصة أصدرت قرارها بدفن الجثة.

 

 

 

 


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