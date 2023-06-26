احذر.. تقلص العضلات بعد التمارين مؤشر لبعض الأمراض

كتب – حسام الشقويرى

التشنج العضلي هو انقباض لا إرادي لعضلة واحدة أو أكثر. وقد تتأثر مجموعات العضلات بهذه الانقباضات ، والتي غالبًا ما تكون مزعجة. على سبيل المثال ، غالبًا ما تعاني عضلات أسفل رجلك ، وفخذك الأمامي من تقلصات، وعادة ما تكون تشنجات العضلات غير ضارة ولا تحتاج إلى رعاية طبية. ومع ذلك ، إذا كانت تقلصاتك العضلية شديدة ، أو استمرت لفترة طويلة ، أو لا تختفي مع تمارين الإطالة ، فقد تكون هذه الاعراض مؤشرا لامراض أخرى وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويمكن أن يكون أحد أعراض مشكلة طبية أعمق. وقد يكون فحص الدم ضروريًا أيضًا لتقييم وظائف الكلى والغدة الدرقية ، ومستويات الكالسيوم في الدم والبوتاسيوم ، ومستويات الكالسيوم في الدم. وقد يوصي طبيبك بإجراء تخطيط كهربية العضل (EMG). يراقب هذا الاختبار نشاط العضلات ويبحث عن التشوهات في العضلات.

ويمكن أن يكون فحص التصوير بالرنين المغناطيسي مفيدًا أيضًا. ويتم إنتاج صورة للحبل الشوكي باستخدام جهاز التصوير و في بعض الأحيان ، قد يكون تصوير النخاع مفيدًا ، والذي يُعرف أيضًا باسم تصوير النخاع ، أو اختبار تصوير آخر. أخبر طبيبك إذا شعرت بالضعف أو بالألم أو بفقدان الإحساس. قد تكون هذه المؤشرات مؤشر على وجود مشكلة عصبية.

علاج

إذا بدأت تشعر بتقلص عضلي ، يمكنك استخدام كمادات ساخنة أو باردة لتخفيف الألم. يمكنك أيضًا تقليل الألم عن طريق شد العضلات. على سبيل المثال ، إذا كانت عضلة ربلتك متشنجة ، يمكنك سحب قدمك بيدك لتمديدها.

جرب تناول الأدوية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين إذا لم يختفي الألم. ومع ذلك ، قد يكون نومك مضطربًا بسبب تقلصات العضلات. استشر طبيبك بخصوص إرخاء العضلات بوصفة طبية إذا حدث ذلك.

وفقا للدراسات ، فإن المرخيات تخفف من توتر العضلات وتقلل من التشنجات. يمكنك تقليل التشنج وتحسين الأعراض من خلال معالجة السبب الكامن وراء تقلصات العضلات. على سبيل المثال، إذا تسبب انخفاض مستويات الكالسيوم أو البوتاسيوم في حدوث تقلصات ، فقد يقترح طبيبك مكملات تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم.

طرق تجنب تقلصات العضلات

حافظ على رطوبتك

الحفاظ على الترطيب المناسب أمر حيوي أثناء التمرين. شرب كميات كافية من الماء قبل التمرين وأثناءه وبعده ، خاصةً إذا كان الجو حارًا بالخارج.

حدد كميات الماء التي يجب أن تستهلكها من خلال إلقاء نظرة على لون بولك. يمكنك معرفة ما إذا كان لون البول لديك رطبًا بدرجة كافية.

استبدال الملح

قد تفقد الأملاح مثل الصوديوم (الملح) إذا كنت تتعرق بشكل مفرط أثناء التمرين. من المحتمل أن يسبب تشنجًا ، على الرغم من أنه غير معروف على وجه اليقين.

إذا كنت تخطط لممارسة الرياضة لمدة ساعة أو أكثر في بيئة دافئة ، فقد يكون من المفيد تعويض أي صوديوم مفقود. تعتبر كل من المشروبات الرياضية التي يتم شراؤها من المتجر والمشروبات المصنوعة منزليًا من الخيارات المقبولة. إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بكمية معتدلة، فربما لن تحتاج إليها.

التمدد والإحماء

قم بإحماء لطيف قبل البدء في أي تمرين قوي. يقلل الإحماء وشد عضلاتك كثيرًا من خطر الإصابة بالتشنجات.

بالإضافة إلى ذلك، من المفيد أيضًا الحفاظ على مستوى لياقتك العامة والتأكد من أنك مستعد جسديًا قبل حدث رياضي مهم.

حمية صحية

من الضروري أن يكون لديك نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات إذا كنت تمارس الرياضة. يمكن أن يساعد في منع الضعف العضلي الذي يمكن أن يؤدي إلى تقلصات.